Резников анонсировал важный проект укрепления ВСУ совместно с Германией

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter чиновника .

Резников провел виртуальную встречу с министершей обороны Германии. Тема разговора – совместный проект укрепления украинской армии.

"Мы обсудили начало нового важного проекта, который укрепит возможности ВСУ. Подробности будут впоследствии. Спасибо Кристине за участие и поддержку!" – написал глава Минобороны.

Ранее посол Украины в Германии Мельник обвинил местное правительство в сознательном затягивании поставок оружия. По его мнению, канцлер Шольц пытается дождаться прекращения огня, чтобы не следовать рекомендациям Бундестага.