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Резников анонсировал важный проект укрепления ВСУ совместно с Германией

Фото: Алексей Резников (РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Министр обороны Алексей Резников обсудил проект помощи Вооруженным силам Украины с немецкой коллегой Кристиной Ламбрехт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter чиновника.

Резников провел виртуальную встречу с министершей обороны Германии. Тема разговора – совместный проект укрепления украинской армии.

"Мы обсудили начало нового важного проекта, который укрепит возможности ВСУ. Подробности будут впоследствии. Спасибо Кристине за участие и поддержку!" – написал глава Минобороны.

Ранее посол Украины в Германии Мельник обвинил местное правительство в сознательном затягивании поставок оружия. По его мнению, канцлер Шольц пытается дождаться прекращения огня, чтобы не следовать рекомендациям Бундестага.

К слову, немецкий министр финансов поддержал передачу активов РФ Украине.

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Министерство обороны УкраиныУкраинаГерманияАлексей Резников