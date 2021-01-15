UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Репетицию инаугурации Байдена отложили по соображениям безопасности

Автор: Инна Собора

Репетицию инаугурации избранного президента США Джо Байдена отложили из-за проблем с безопасностью. Она была запланирована на воскресенье 17 ноября.

Об этом сообщает Politico.

Команда избранного президента также отменила поездку компании Amtrak из Уилмингтона в Вашингтон, запланированную на понедельник, из-за повышенных требований безопасности.

Комитет по инаугурации президента отказался комментировать изменения, а Секретная служба и Объединенный комитет Конгресса по церемониям инаугурации не ответили на запросы о комментариях.

Команда Байдена также привлекла Лизу Монако, бывшего советника по внутренней безопасности в администрации 444-го президента США Барака Обамы, в качестве временного советника по безопасности в период инаугурации. Монако, которую Байден назначил заместителем генерального прокурора, приостановила свою деятельность, связанную с назначением на время переходного периода и передачи власти.

Ранее сообщалось, что ФБР фиксирует призывы к вооруженным протестам в день инаугурации Байдена.

Напомним, в городе Вашингтон будут дежурить более 20 тысяч военнослужащих в день инаугурации избранного президента Джо Байдена.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиинаугурацияДжозеф Байден