Разумков против референдума по Крыму и Донбассу: это на 100% территории Украины

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что Украине не нужно проводить всеукраинский референдум по вопросу неподконтрольных территорий Донбасса и оккупированного Крыма. Это на 100% территории Украины.

Об этом он сказал в ходе брифинга.

Таким образом Разумков прокомментировал предложение главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука вынести эти вопросы на референдум.

"При всем уважении к Леониду Макаровичу я не думаю, что нужно проводить референдум по этому вопросу, потому что Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей - это на 100% территории Украины, и рано или поздно они вернутся", - отметил спикер ВР.

Он обратил внимание, что проведение референдума является дорогостоящим.

"Мы все знаем, сколько стоит референдум, не думаю, что нам нужно проводить его. Нам есть на что потратить эти средства", - добавил глава Рады.

Напомним, вчера Леонид Кравчук заявил, что на всеукраинский референдум нужно вынести вопрос Донбасса и Крыма. По его мнению, этот вопрос является "наиболее болезненным".

Так, 26 января Верховная рада во втором чтении окончательно приняла закон о всеукраинском референдуме.

К слову, у президента России Владимира Путина исключили возможность включения оккупированного Донбасса в состав РФ.