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Разумков объявил об исключении Дубинского из фракции СН

Новина українською → Украина, Вторник 02 февраля 2021 10:46
Разумков объявил об исключении Дубинского из фракции СН Фото: Александр Дубинский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков объявил об исключении депутата ВР Александра Дубинского из фракции "Слуга народа". Вчера партия заявила об исключении парламентария.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

"Согласно статье 60 закона о регламенте Верховной рады, сообщаю об исключении из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной раде народного депутата Украины Дубинского Александра Анатольевича", - отметил Разумков.

Напомним, вчера исключение нардепа Дубинского из фракции СН поддержали более 180 народных депутатов. Голосование проходило в формате сбора подписей.

Как писало РБК-Украина, в начале января США обвинили нардепа во вмешательстве в американские выборы 2020 года. Минфин США внес его в список персональных санкций.

После этого в Офисе президента пообещали наказать причастных к вмешательству в выборы президента США, несмотря на партийную принадлежность.

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