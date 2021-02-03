ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Разумков объяснил, почему не поддержал закрытие трех каналов. Не было информации от СБУ

Новина українською → Киев, Среда 03 февраля 2021 12:30
Разумков объяснил, почему не поддержал закрытие трех каналов. Не было информации от СБУ Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков не поддержал санкции и закрытие телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина". По его словам, он воздержался при голосовании, поскольку Служба безопасности Украины не обосновала необходимость санкций.

Об этом он заявил на брифинге, который показал телеканал "Украина 24".

По его словам, решение о санкциях принималось путем письменного опроса. Но он воздержался от голосования, поскольку дополнительной информации от спецслужб не было в его пакете документов, как и информации от главы Службы безопасности Украины.

"Если такая информация есть, то мне кажется, что она не должна быть в закрытом режиме. Потому что общество и журналистское сообщество должно понимать позицию и фактаж… В таком случае следующим шагом должны быть соответствующие действия правоохранительных органов и генерального прокурора", - добавил Разумков, уточнив, что он воздержался при голосовании.

Он подчеркнул, что закон должен быть один для всех, и если человек замечен в финансировании терроризма, за что и вводятся санкции, то должна наступить уголовная ответственность.

Напомним, ранее резидент Украины Владимир Зеленский назвал блокировку телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK борьбой за правду.

Как рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, при голосовании из 19 членов Совета нацбезопасности и обороны 17 проголосовали "за" санкции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика телеканалы Дмитрий Разумков Санкции
NEWS
В Кабмине назвали условие для проведения электронных выборов
Сергей Щербина, Анастасия Рокитна В Кабмине назвали условие для проведения электронных выборов
DAILY
Михаил Федоров: Если нужно будет сделать "COVID-паспорт" – сделаем быстро
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Михаил Федоров: Если нужно будет сделать "COVID-паспорт" – сделаем быстро