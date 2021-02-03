Разумков объяснил, почему не поддержал закрытие трех каналов. Не было информации от СБУ

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков не поддержал санкции и закрытие телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина". По его словам, он воздержался при голосовании, поскольку Служба безопасности Украины не обосновала необходимость санкций.

Об этом он заявил на брифинге, который показал телеканал "Украина 24".

По его словам, решение о санкциях принималось путем письменного опроса. Но он воздержался от голосования, поскольку дополнительной информации от спецслужб не было в его пакете документов, как и информации от главы Службы безопасности Украины.

"Если такая информация есть, то мне кажется, что она не должна быть в закрытом режиме. Потому что общество и журналистское сообщество должно понимать позицию и фактаж… В таком случае следующим шагом должны быть соответствующие действия правоохранительных органов и генерального прокурора", - добавил Разумков, уточнив, что он воздержался при голосовании.

Он подчеркнул, что закон должен быть один для всех, и если человек замечен в финансировании терроризма, за что и вводятся санкции, то должна наступить уголовная ответственность.

Напомним, ранее резидент Украины Владимир Зеленский назвал блокировку телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK борьбой за правду.

Как рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, при голосовании из 19 членов Совета нацбезопасности и обороны 17 проголосовали "за" санкции.