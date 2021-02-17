UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Для рассмотрения в судах "дел Майдана": Рада взялась за процедуру заочного ареста

Автор: Юлия Струк

Верховная рада взялась за урегулирование процедуры заочного ареста для рассмотрения в судах "дел Майдана". Народные депутаты приняли за основу законопроект №2164.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

За документ проголосовали 299 парламентариев.

Проект предлагает внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс.

Закон предусматривает два основания для объявления розыска подозреваемого:

  • если местонахождение подозреваемого неизвестно;
  • если подозреваемый уклоняется от явки по вызову следователя, прокурора, следственного судьи или суда при условии его надлежащего уведомления о таком вызове и существуют обоснованные основания полагать, что он уехал и/или находится в другой стране или на временно оккупированных территориях Украины.

Документ разрешает рассмотрение ходатайства об аресте и его избрании в отсутствие подозреваемого, обвиняемого при наличии постановления о его розыске по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 281 УПК Украины.

Предусмотрено, что в случае ареста подозреваемого, обвиняемого при наличии постановления о его розыске срок действия постановления не указывается и размер залога не определяется.

Определены основания для специального досудебного расследования или специального судебного производства:

  • уклонение от явки по вызову следователя, прокурора или судебный вызов следственного судьи, суда;
  • вынесение постановления об объявлении подозреваемого, обвиняемого в розыск по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 281 УПК.

Документ предусматривает возможность завершить уголовные производства, в которых были вынесены постановления о проведении специального досудебного расследования, однако они не были еще переданы в суд.

Ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова призвала парламентариев поддержать данный проект закона.

Глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Рады Денис Монастырский в интервью РБК-Украина ранее заявлял, что нардепы не хотят принимать законопроект о заочном расследовании из-за опасений, что этот закон может быть использован против них.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины МайданарестВерховная Рада
Читайте также
Годовщина Майдана: Рада осудила преступный режим Януковича
В Украине возобновят конкурсы для госслужащих: как это будет происходить
Прогноз погоды