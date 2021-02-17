Для рассмотрения в судах "дел Майдана": Рада взялась за процедуру заочного ареста

Верховная рада взялась за урегулирование процедуры заочного ареста для рассмотрения в судах "дел Майдана". Народные депутаты приняли за основу законопроект №2164.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.
За документ проголосовали 299 парламентариев.
Проект предлагает внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс.
Закон предусматривает два основания для объявления розыска подозреваемого:
Документ разрешает рассмотрение ходатайства об аресте и его избрании в отсутствие подозреваемого, обвиняемого при наличии постановления о его розыске по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 281 УПК Украины.
Предусмотрено, что в случае ареста подозреваемого, обвиняемого при наличии постановления о его розыске срок действия постановления не указывается и размер залога не определяется.
Определены основания для специального досудебного расследования или специального судебного производства:
Документ предусматривает возможность завершить уголовные производства, в которых были вынесены постановления о проведении специального досудебного расследования, однако они не были еще переданы в суд.
Ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова призвала парламентариев поддержать данный проект закона.
Глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Рады Денис Монастырский в интервью РБК-Украина ранее заявлял, что нардепы не хотят принимать законопроект о заочном расследовании из-за опасений, что этот закон может быть использован против них.