В Раду внесли закон для разблокирования работы НАПК: что изменится

В Верховной раде 7 декабря зарегистрировали законопроект для разблокирования работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Она была заблокирована после скандального решения Конституционного суда Украины.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Документ зарегистрирован под №4470.

Закон предлагает восстановить полномочия НАПК, в том числе в отношении судей и судей КСУ. В документе прописаны отдельные особенности порядка реализации Нацагентством полномочий в отношении судей.

Проект вносит изменения в ЗУ "О предотвращении коррупции", которыми предлагается обеспечить полноценное функционирование НАПК, наделить его необходимыми полномочиями и правами.

Документ прописывает порядок реагирования агентства на выявление нарушений соответствующего закона, выявление признаков коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений. Устанавливаются особенности такого реагирования в случае совершения данных действий судьями или судьями КСУ.

В законе предусмотрен открытый круглосуточный доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Также вводится правовое регулирование особенностей урегулирования конфликта интересов, прописан порядок контроля, полной проверки деклараций, мониторинга образа жизни субъектов декларирования; а также порядок осуществления некоторых дополнительных мер финконтроля.

В документе предусмотрели и особенности проведения полных проверок деклараций и мониторинга образа жизни в отношении судей и судей КСУ.

Напомним, рабочая группа ВР также разработала законопроект, призванный урегулировать конституционный кризис в Украине. Документ предусматривает создание механизма контроля за соблюдением судьями антикоррупционного законодательства.

Как писало РБК-Украина, в начале декабря парламент вернул ответственность за ложь в декларациях. Нардепы поддержали компромиссный документ №4460-д.