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В Раде появился еще один нардеп

Автор: Юлия Струк

В Верховной раде Украины появился еще один народный депутат. Присягу нардепа принял Андрей Шараскин.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Перед вступлением в должность народный депутат Украины приносит присягу перед Верховной радой. Для принятия присяги на трибуну приглашается народный депутат Шараскин Андрей Андреевич", - отметил глава парламента Дмитрий Разумков.

После того как парламентарий принял присягу, спикер Рады объявил о его вхождении в состав фракции "Голос".

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Отметим, ранее Центральная избирательная комиссия зарегистрировала "киборга" Андрея Шараскина народным депутатом от политической партии "Голос". В Верховной раде он займет место бывшего нардепа Святослава Вакарчука.

При этом ЦИК признал избранную народным депутатом Алину Свидерскую такой, которая не получила депутатского мандата. Свидерская не подала вовремя соответствующие документы для регистрации нардепом.

Как писало РБК-Украина, в июне Вакарчук второй раз за политическую карьеру объявил о сложении мандата народного депутата.

Место Вакарчука в парламенте должна была занять Свидерская, которая является женой экс-министра обороны Андрея Загороднюка. Однако она не смогла присоединиться к фракции "Голоса" по личным причинам.

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Новости Украины нардепприсягаВерховная Рада