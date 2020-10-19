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В Раде назвали число нардепов, которые переболели COVID-19

Автор: Юлия Струк

В Верховной раде назвали число народных депутатов, которые переболели COVID-19. Спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что на сегодня болеют и переболели 60 парламентариев.

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Об этом он заявил в ходе заседания согласительного совета.

"По состоянию на сегодня болеет или переболели (коронавирусом, - ред.) 60 народных депутатов. Некоторые еще дополнительно находятся на самоизоляции, потому что имели контакт как с избирателями, так и с коллегами которые, к сожалению, заболели", - рассказал глава парламента.

Напомним, ВР сможет рассмотреть государственный бюджет на 2021 год не раньше ноября.

Как писало РБК-Украина, бюджетный комитет Верховной рады не собрался для рассмотрения проекта госбюджета на 2021 год, потому что не хватило депутатов для начала заседания.

Как писало РБК-Украина, ранее в парламенте рассчитывали, что проект государственного бюджета на 2021 год в первом чтении будет рассмотрен уже 20 октября.

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