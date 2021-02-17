В Раде хотят запретить украинцам жаловаться омбудсмену на президента и ВР

Этот закон определяет четкий перечень государственных органов, деятельность которых не может быть предметом индивидуальной жалобы к Уполномоченному. Предлагают запретить и жалобы на судей Конституционного суда Украины и судей других судов.

"Однако, исключение деятельности таких органов из сферы действия закона не означает, что Уполномоченный не сможет влиять на деятельность этих органов путем предоставления экспертизы проектов актов, осуществления публичных заявлений и выступлений, предоставления оценки их деятельности с точки зрения рисков для соблюдения прав человека и основных свобод", - уверяют авторы проекта.

Документ предлагает изменить требования к кандидату на должность омбудсмена. Его возраст хотят снизить до 35 лет, а также предусмотреть, что кандидат на должность должен обладать высокими моральными качествами и опытом правозащитной деятельности не менее 5 лет.

Предусмотрено изменить и сам порядок выдвижения кандидатов на должность Уполномоченного. Согласно проекту, выдвижение возможно не только главой парламента и народными депутатами, но и общественными объединениями, осуществляющими правозащитную деятельность.

"Такое выдвижение должно происходить путем обращения к Верховной раде Украины с электронной петицией в порядке, определенном законом "Об обращении граждан" с учетом особенностей, предусмотренных законом", - говорится в пояснительной.

Кроме того, закон предлагает голосовать за избрание Уполномоченного на пленарном заседании ВР бюллетенями для тайного голосования.

Также предлагается, чтобы по результатам открытого по жалобе производства омбудсмен или его представитель могли внести предписание об устранении нарушения прав и свобод, которое имеет обязательный характер.

Проект закона уже рассмотрел комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР.