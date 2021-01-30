В Раде допускают отмену через референдум закона о продаже земли

Закон о продаже земель сельскохозяйственного назначения может быть отменен через всеукраинский референдум. В случае такого волеизъявления украинцев, решение будет обязательным к исполнению.

Такое заявление сделал первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером".

На вопрос, будет ли выполняться решение референдума, в случае, если украинцы скажут "нет" продаже земли, Стефанчук сказал "обязательно".

"Решение референдума обязательное для каждого органа государственной власти. Точка", - сказал Стефанчук.

Ранее сообщалось, что вопрос продажи земли сельскохозяйственного назначения иностранцам будет решен на общенациональном референдуме.

РБК-Украина писало, что по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, после снятия моратория на продажу земли лишь 6% владельцев имеют намерение продать свою сельскохозяйственную землю или ее часть.

У свіжому випуску ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" 29 січня гості студії - Максим Степанов, Наталія Виноград, Борис Бриль, Юлія Тимошенко та інші - дають відповідь на питання, яке останнім часом хвилює усіх: коли нарешті почнеться вакцинація населення України і чому у нас досі немає жодної вакцини від COVID-19? Крім того, експерти розказують, чи потрібен Україні і українцям закон про референдум.

"Свобода слова Савіка Шустера" від 29 січня

Нагадаємо, що нещодавно в українців з'явилася можливість змінити компанію-постачальника газу. Але, на жаль, мало хто знає, як це зробити. Як змінити постачальника газу - дивіться у короткому відео.



У минулому ефірі Андрій Коболєв та Олексій Кучеренко також розповіли про транспортування газу та зміну постачальника більш детально.



Також у минулому випуску Юрій Вітренко пояснив, чому держава встановила тариф за споживання газу 6,99 грн і пообіцяв, що "у лютому сума в платіжці зменшиться на 500 грн".



Крім того, на тлі недавньої трагедії у Харкові, глава правління благодійного фонду "Let's help" Ольга Бондаренко розповіла про стан державних і приватних пансіонатів для людей похилого віку в Україні.