Рада заслушает Степанова по ситуации с коронавирусом во вторник
Верховная рада Украины заслушает министра здравоохранения Максима Степанова во вторник, 3 ноября. Министра вызвали из-за обострения ситуации с коронавирусом в Украине.
Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков в ходе заседания согласительного совета.
"На вторник мы приглашаем господина Степанова... Предлагается после выступлений депутатских фракций и групп. Давайте так, 10 минут - выступление, и до 21 минуты - вопросы-ответы от фракции", - отметил глава Рады.
Ранее в парламенте заявляли, что могут вызвать главу Минздрава во вторник-среду.
Как писало РБК-Украина, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что зимой ситуация с коронавирусом в Украине ухудшится. Соответствующие выводы делают в министерстве, исходя из динамики заболеваемости.
Так, ранее врач-инфекционист Ольга Голубовская сообщала, что ситуация с коронавирусом в Украине улучшится ближе к марту.
Степанов также заявлял, что при 20 тысячах новых случаев коронавируса в Украине могут ввести локдаун.