Рада запретила голосовать депутатам местных советов при конфликте интересов

Верховная рада запретила голосование депутатов местных советов в условиях конфликта интересов. Соответствующий законопроект №3034а народные депутаты приняли за основу и в целом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

За документ проголосовали 267 нардепов.

Закон "О предотвращении коррупции" запрещает совершать действия в условиях конфликта интересов. В то же время статья 59-1 закона "О местном самоуправлении в Украине" позволяет депутату голосовать на пленарных заседаниях в условиях конфликта интересов, просто заявив о его наличии.

Этот же документ должен урегулировать существующую коллизию.

Напомним, Рада ранее приняла во втором чтении законопроект для защиты местных бюджетов. Он предусматривает противодействие искусственному изменению местонахождения коммунальных предприятий, поскольку это причиняет вред бюджетам тех административно-территориальных единиц, в которых соответствующие юридические лица фактически находятся.

Как писало РБК-Украина, парламент во втором чтении одобрил законопроект №3651-д о реорганизации обществ и районов.