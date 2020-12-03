Рада определила срок пребывания на должности руководителя САП

Верховная рада установила срок пребывания в должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. За соответствующий законопроект №4227 проголосовали 289 депутатов Рады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Этот документ уточнил положение части четвертой статьи 39 закона "О прокуратуре". Ранее действие этой нормы была приостановлено.

Законопроект №4227 восстанавливает положение, согласно которому руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры назначается на должность сроком на 5 лет.

Напомним, в начале октября президент Украины Владимир Зеленский рассчитывал, что новый антикоррупционный прокурор будет избран в ближайшие месяцы.

Глава государства подчеркивал, что конкурс на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры может быть очень большим.

В материале РБК-Украина "Большая перестановка: что власть планирует делать с руководством НАБУ и САП" сообщалось, что новым главой САП может стать депутат от "Слуги народа" и глава комитета правовой политики Андрей Костин.

Как писало РБК-Украина, предыдущий глава ведомства Назар Холодницкий сообщил о своей отставке и опубликовал фото приказа о его увольнении с должности руководителя САП. Холодницкий не объяснил, почему решил уволиться с САП.

Выполняет обязанности главы САП теперь Максим Грищук, который в 2015 году вместе с Холодницким претендовал на должность главы ведомства.