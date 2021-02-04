Рада не смогла ограничить число представлений в ВР на назначение министра

Верховная рада не смогла ограничить число представлений в парламент на назначение одной и той же кандидатуры на должность члена правительства. Соответствующий законопроект №3489 поддержали лишь 100 парламентариев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Ко второму чтению документ, который сначала касался руководителя госслужбы в Государственном бюро расследований, хотели дополнить новой нормой.

Она предусматривала, что одна и та же кандидатура на должность члена Кабинета министров не может быть представлена ​​более двух раз в течение года, а также дважды подряд в течение текущего созыва парламента.

Кроме того, документ запрещал возложение обязанностей министра на лицо, кандидатуру которого на пост соответствующего министра отклонила ВР текущего созыва. Предлагалось, чтобы одно и то же лицо, занимающее должность первого заместителя министра или заместителя министра, не выполняло обязанности министра более 30 дней.

Отметим, закон не отклонили, а отправили на повторное второе чтение. За это проголосовали 249 парламентариев.

Напомним, вчера первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что в Раде, скорее всего, состоится третье голосование за назначение Юрия Витренко на должность вице-премьер-министра и министра энергетики. Однако не на этой неделе.

Как писало РБК-Украина, Корниенко подчеркивал, что назначить Витренко силами только их фракции не удастся, и и.о. министра нужно искать голоса в других партиях.

Так, в прошлый четверг Верховная рада не смогла назначить Витренко новым министром энергетики. За него проголосовали только 204 нардепа при 226 минимально необходимых. При этом СН дала всего 177 голосов.