Рада разрешила допуск следователей в зону ООС

Верховная рада приняла закон о допуске дознавателей, следователей и прокуроров в район проведения Операции объединенных сил. Нардепы поддержали во втором чтении соответствующий законопроект №3984.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"За" проголосовали 279 депутатов парламента.

Документ вносит изменения в закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

В законе прописано, что допуск дознавателей, следователей и прокуроров в район проведения ОС, а также предоставление им соответствующего содействия, являются обязательными. Допускать правоохранителей будут в порядке, определенном Командующим объединенных сил.

Напомним, в середине сентября парламент одобрил данный проект закона за основу в первом чтении, за документ проголосовали 292 депутата ВР.

Как писало РБК-Украина, в Офисе генерального прокурора рассматривают около 200 уголовных дел о военных преступлениях.

Так, президент Владимир Зеленский заявил, что правоохранители должны показать результат в расследовании военных преступлений.