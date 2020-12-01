Рада отправила на доработку закон Зеленского об "инвестиционных нянях"

Верховная рада направила на повторное второе чтение законопроект №3760 об "инвестиционных нянях". Автор документа - президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Во втором чтении за него проголосовали лишь 40 парламентариев, а направление на доработку поддержали 245 нардепов.

Закон предусматривал поддержку украинских и иностранных инвесторов, сумма инвестиций которых превышает 20 млн евро и которые создают не менее 80 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, где такая инвестиция будет осуществлена. Они получат прямой договор с правительством.

Согласно проекту, общий объем господдержки для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями устанавливают в специальном инвестиционном договоре. Он не должен превышать 30 процентов планового объема значительных инвестиций за инвестпроектов.

Напомним, этот закон парламент одобрил за основу в конце июля. В начале июля глава государства внес этот закон в Раду.

Как писало РБК-Украина, в конце апреля в ОП заявили, что разработали закон об "инвестиционных нянях" и готовятся внести его в Раду.

Так, впервые о программе "инвестиционная няня" Зеленский заявил на форуме в Давосе и пообещал, что иностранные инвесторы смогут получить налоговые каникулы за инвестиции.