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Рада планирует собраться на внеочередное заседание во вторник: почему

Новина українською → Киев, Пятница 19 февраля 2021 12:21
Рада планирует собраться на внеочередное заседание во вторник: почему Фото: Рада (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Парламент Украины соберется на внеочередное заседание на этой неделе. Будут рассматривать предложения президента к закону о госслужбе, который он ветировал.

Об этом сообщили в комментарии РБК-Украина народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура и заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Качура отметил, что, скорее от всего, во вторник рассмотрят предложения Владимира Зеленского к этому закону. Также это подтвердила Кравчук.

"Мы ожидаем, что на следующей неделе Рада соберется на внеочередное заседание. Во вторник или среду. Надо будет проголосовать за законопроект о госслужбе с учетом предложений президента, чтобы разблокировать работу министерства энергетики и выплаты заработной платы", - сообщила Кравчук.

Заседание будет в 12:00, уточнил Качура.

Отметим, сегодня во время выступления в Раде премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что выплата зарплат шахтеров стоит под угрозой из-за ветирования закона.

"И.о. главы Минэнерго не может подписать необходимые документы", - заявил он.

Отметим, Владимир Зеленский ветировал закон о возвращении конкурсов для госслужащих. Он вернул в парламент этот закон с собственными предложениями. В частности, он просит пересмотреть полномочия замов.

РБК-Украина писало, что 16 февраля Верховная рада приняла проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о возобновлении проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы".

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