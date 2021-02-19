Рада планирует собраться на внеочередное заседание во вторник: почему

Парламент Украины соберется на внеочередное заседание на этой неделе. Будут рассматривать предложения президента к закону о госслужбе , который он ветировал.

Об этом сообщили в комментарии РБК-Украина народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура и заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Качура отметил, что, скорее от всего, во вторник рассмотрят предложения Владимира Зеленского к этому закону. Также это подтвердила Кравчук.

"Мы ожидаем, что на следующей неделе Рада соберется на внеочередное заседание. Во вторник или среду. Надо будет проголосовать за законопроект о госслужбе с учетом предложений президента, чтобы разблокировать работу министерства энергетики и выплаты заработной платы", - сообщила Кравчук.

Заседание будет в 12:00, уточнил Качура.

Отметим, сегодня во время выступления в Раде премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что выплата зарплат шахтеров стоит под угрозой из-за ветирования закона.

"И.о. главы Минэнерго не может подписать необходимые документы", - заявил он.