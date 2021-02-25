Рада пересмотрит судебную реформу после критики Зеленского

В ходе совещания обсудили законопроекты по реформированию судебной системы Украины, которые были наработаны во время широкого обсуждения. Представители парламента заявили, народные депутаты готовы рассмотреть эти законопроекты на следующей пленарной неделе.

"Судебная система в том формате, в котором она сегодня существует, уже доказала свою непригодность. Украинцы не доверяют судам, эта институция является слишком коррумпированной и слишком шаткой. Мы должны это изменить, потому что именно изменения в судебной системе являются залогом сильной Украины, где защищены права каждого гражданина. Это также является шагом на пути евроинтеграции Украины", - заявил Зеленский.