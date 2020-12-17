Рада одобрила закон об условиях создания ВГА

Верховная рада определила условия создания военно-гражданских администраций. Народные депутаты поддержали законопроект №3913 во втором чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

За документ проголосовали 265 нардепов.

Согласно документу, военно-гражданские администрации могут образовываться в объединенных территориальных общинах. ВЦА могут быть образованы в случае, если Центральная избирательная комиссия установит невозможность обеспечить подготовку и проведение местных выборов на отдельных территориях.

Такие администрации также образуются на территории теробщин, если их сельские, поселковые, городские советы и/или их исполнительные органы не осуществляют возложенные на них Конституцией и законами полномочия, в том числе в результате фактического самороспуска или самоустранения от выполнения своих полномочий.

Руководителя ВГА населенных пунктов увольняет с должности руководитель соответствующей областной военно-гражданской администрации в случае:

нарушения им Конституции Украины и законов Украины;

потери им гражданства, выявления факта двойного гражданства;

признания его судом недееспособным;

выезда на жительство в другую страну;

вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;

нарушения им требований относительно несовместимости;

заявления об увольнении с должности по собственному желанию;

прекращения полномочий соответствующей ВГА населенных пунктов;

по инициативе руководителя областной военно-гражданской администрации и по другим основаниям, предусмотренным законом.

Если областная ВГА не образована, руководителя военно-гражданской администрации населенных пунктов увольняет руководитель Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины. А в случае образования ВГА в районе проведения Операции объединенных сил - Командующий объединенных сил.

Напомним, Рада приняла этот закон за основу в начале сентября.

Как писало РБК-Украина, 28 июля президент Владимир Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Северодонецке Луганской области.

До этого он подписал указ о создании военно-гражданской администрации в Лисичанске.