Рада может назначить несколько министров на следующей неделе

Верховная рада на следующей неделе может назначить несколько министров. Речь идет о руководителях Министерства образования и науки и Министерства энергетики.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Мы в начале следующей недели будем рассматривать на фракции, в том числе кадровые вопросы. Может быть даже несколько заседаний фракции, потому что насыщенная повестка дня. В первую очередь речь идет о назначении полноценных министров в те министерства, где есть исполняющие обязанности (Минобразования и Минэнергетики, - ред.)", - отметила парламентарий.

Нардеп напомнила, что несколько недель назад Рада приняла закон, который значительно сузил полномочия исполняющих обязанности министров.

"В законопроекте, который принимался несколько недель назад и уже вступил в силу,.. была правка, которую поддержал зал, касающаяся полномочий исполняющих обязанностей министров. Фактически они имеют очень ограниченные полномочия", - пояснила депутат.

Кравчук подчеркнула, что необходимо как можно быстрее назначить полноценных министров.

"Необходимо как можно быстрее назначить полноценных министров, чтобы восстановить нормальную работу Министерства образования и науки и Минэнергетики. Я так понимаю, что и.о. будут претендовать на эти должности, но надо дождаться заседания фракции, чтобы понять - это несколько кандидатов, или один кандидат", - сказала она.

По словам замглавы фракции, голосование в сессионном зале может состоятся во второй половине сессионной неделе.

"В понедельник-вторник это (по кандидатурам, - ред.) будет понятно. Соответственно в зале можно голосовать во второй половине недели", - отметила парламентарий.

Обновлено 14:37. Замглавы комитета по организации госвласти Александр Качура в комментарии РБК-Украина не исключил, что ВР может назначить на должность главы МОН именно Сергея Шкарлета.

"На следующей неделе может быть назначение нескольких министров... Речь идет, например, о вероятном назначении министра образования. Врио Шкарлет возможно будет назначен министром, потому что он уже больше доверия получил от депутатов за время своей деятельности, возможно его будут назначать", - сообщил нардеп.

В материале РБК-Украина "Кандидаты на выход. Готова ли Рада к отставкам в Кабинете министров" сообщалось, что в Раде больше всего претензий к работе министров образования Сергея Шкарлета, здравоохранения Максима Степанов, финансов Сергея Марченко, экономики Игоря Петрашко, инфраструктуры Владислава Криклия и соцполитики Марины Лазебной.

Ранее РБК-Украина писало, что до Нового года, скорее всего, не будет отставок в правительстве.