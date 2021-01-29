Рада хочет открыть информацию о зарплатах в госкомпаниях

В Украине планируют открыть информацию о зарплатах в государственных компаниях. Верховная рада приняла за основу соответствующий законопроект №3952.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

"За" проголосовали 282 нардепа.

Речь идет о компаниях и предприятиях, в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей, паев) прямо или косвенно принадлежат государству и/или территориальной общине.

При этом в профильном комитете ранее подчеркнули необходимость включить в субъекты отчетности и коммунальные предприятия.

В законе прописана открытость информации о структуре, принципах формирования и размере оплаты труда, вознаграждении, дополнительном благе руководителя, заместителя руководителя юрлица публичного права в госсекторе.

После принятия документа такие данные не могут быть отнесены к информации с ограниченным доступом. Закон обязывает госкомпании ежемесячно обнародовать соответствующую информацию на своем сайте.

Напомним, ранее комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал ВР принять за основу соответствующий законопроект №3952.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров планирует внести изменения в постановление об оплате труда работников государственных органов. Предлагается увеличение этой оплаты.