Рабочая группа Рады разъяснила принятые решения по конституционном кризисе

Рабочая группа Верховной рады Украины по урегулированию конституционного кризиса приняла ряд решений. Глава группы Денис Монастырский рассказал о трех основных блоках.

Об этом он заявил на брифинге.

По его словам, за ложь в декларации или непредставление декларации должна быть уголовная ответственность.

"Тем не менее, по поводу лжи в декларации мы пришли к выводу, что нужно поднять порог, с которого стартует уголовная ответственность. На сегодняшний день это 250 прожиточных минимумов, это примерно 500 000 гривен... Мы определяем, что уголовная ответственность стартует с 500 прожиточных минимумов", - отметил он.

Монастырский отметил, если ниже 500 прожиточных минимумов, то действует административная ответственность. Также, по его словам, в группе решили, что непредставление декларации может быть уголовным проступком, а не преступлением.

Глава группы рассказал, что за ложь в декларации не будет лишения свободы. Будут штраф, общественные работы и лишение должности.

"Отдельно невозможно создать НАПК для судей. Нужно ввести предохранители, которые бы делали невозможным влияние НАПК на судей", - рассказал он о втором блоке принятых решений.

В частности, по словам Монастырского, соответствующий законопроект будет готов уже в понедельник. В частности, он будет предусматривать, что проверка деклараций НАПК будет по согласованию с Высшем советом правосудия, а в случае КСУ - с общим сбором судей. Протокол о нарушении в декларации судей подписывает лично глава НАПК или его заместитель.

Рабочая группа парламента также приняла решение, что в случае, если на судью будут давить, то он может обратиться к представителю Высшего совета правосудия, от которого пойдет представление на голову НАПК.

Ранее сообщалось, что почти все депутатские фракции и группы зарегистрировали свои законопроекты, которые касаются восстановления е-декларирования.

Подробнее о том, как власти намерены выходить из конституционного кризиса, читайте в материале РБК-Украина.