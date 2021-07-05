UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

У Путина заявили, что сторонники нацизма якобы влияют на политику Украины

Автор: РБК-Украина

Власти Российской Федерации считают, что сторонники нацизма и последователи националиста Степана Бандеры якобы влияют на политику Украины. При этом официальная Москва не утверждает, что к власти в Украине пришли бандеровцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

В частности, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сторонники нацизма в Украине на сегодня якобы в почете.

"Они там есть, и они оказывают огромное влияние на общественную и внутреннюю жизнь, внутриполитическую жизнь Украины", - отметил Песков.

На просьбу прокомментировать заявление российского пропагандиста Владимира Соловьева о том, что к власти в Украине пришли якобы бандеровцы, он заявил, что это позиция исключительно этого человека.

"Это не является официальной позицией Москвы", - добавил Песков.

Напомним, ранее стало известно, что в Верховной раде зарегистрировали постановление с предложением вернуть звание Героя Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу.

Степан Бандера - украинский политический деятель, лидер и организатор украинского националистического движения в Западной Украине в первой половине XX века. Роман Шухевич - военный деятель, глава Организации украинских националистов, главнокомандующий армии ОУН-УПА.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутиннацизмБандера