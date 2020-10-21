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У Путина заявили, что решат водный кризис в Крыму без Украины

Автор: Анастасия Рокитна

В Кремле заявили, что Украина сама исключила переговоры с РФ по обеспечению оккупированного Крыма водой. У президента РФ Владимира Путина считают, что способны решить эту проблему без участия Украины.

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Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По его словам, именно Украина "перекрыла кран".

"Россия - это мощная страна, она способна обеспечить Крым водой без Украины, что и будет сделано, чтобы потом не зависеть от этого самого крана", - считает Песков.

Напомним, в Севастополе ввели режим повышенной готовности из-за недостатка воды.

Ранее сообщалось, что из-за проблем с водой в Крыму будут принудительно выкупать частные скважины. Российские оккупанты предлагают подключать прокуратуру в случае сопротивления крымчан в этом вопросе.

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что если Российская Федерация хочет, чтобы Украина поставляла воду в Крым, она должна об этом попросить и признать себя оккупантом.

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