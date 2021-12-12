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У Путина сделали заявление о войсках на границе с Украиной и угрозе новых санкций против РФ

Автор: Анастасия Рокитна

В Кремле сделали заявление о войсках на границе с Украиной, что они якобы никому не угрожают. Вместе с тем, российские власти считают, что введение новых санкций против РФ будет иметь обратные последствия.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.

Байден в разговоре с Путиным говорил, что в случае реального вторжения на Украину Россия будет финансово изолирована, рассказал Песков.

"Президент (Путин, - ред.) четко сказал, обращаясь к президенту США, что вы говорите о наших войсках, которые дислоцированы на территории России, которые никому не угрожают. Но при этом вы говорите об этом, сидя от нашей территории в 1 000 км", - отметил представитель Кремля.

Песков также отреагировал на возможность введения новых санкций против РФ.

"Какие-то ограничения вводить против России и не испытывать страдания самому невозможно. Это все понимают в мире", - заявил представитель Кремля в эфире телеканала "Россия-1".

Напомним, аналитик Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан сообщил, что Украина нуждается в сотнях ракет Javelin, чтобы отразить возможное наступление российских войск.

Отметим, США и Германия обсудили агрессию России против Украины.

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