У Путина сделали заявление о войсках на границе с Украиной и угрозе новых санкций против РФ

Байден в разговоре с Путиным говорил, что в случае реального вторжения на Украину Россия будет финансово изолирована, рассказал Песков.

"Президент (Путин, - ред.) четко сказал, обращаясь к президенту США, что вы говорите о наших войсках, которые дислоцированы на территории России, которые никому не угрожают. Но при этом вы говорите об этом, сидя от нашей территории в 1 000 км", - отметил представитель Кремля.

Песков также отреагировал на возможность введения новых санкций против РФ.

"Какие-то ограничения вводить против России и не испытывать страдания самому невозможно. Это все понимают в мире", - заявил представитель Кремля в эфире телеканала "Россия-1".