У Путина ответили, готовится ли вторжение России в Украину

Запад обеспокоен возможностью прямой агрессии России против Украины уже этой зимой, о чем и сообщил украинской стороне. В Кремле, в свою очередь, ответили на эти опасения и говорят, что якобы никому не представляют угрозы.
Ответ Кремля озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".
У Путина опять заявили о якобы действиях НАТО вблизи границ РФ. Москва будет предпринимать меру по обеспечению своей безопасности, заявил Песков.
Он прокомментировал публикацию агентства "Блумберг" о возможных планах вторжения на территорию Украины.
"Подобные заголовки - не что иное, как пустое безосновательное нагнетание напряженности. Россия ни для кого не представляет угрозы", - заявил Песков.
Отметим, что в 2014 году Россия оккупировала часть Украины - полуостров Крым. А на Донбассе до сегодняшнего дня продолжаются боевые действия.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий допустил, что Владимир Путин вместе с Александром Лукашенко работают над дестабилизацией ситуации в странах Запада. Тем самым отвлекая внимание от нового полномасштабного вторжения в Украину.
"Не исключено, что пограничный кризис направлен на то, чтобы отвлечь внимание от новых военных атак, которые Путин готовит в Украине", - заявил Моравецкий.
Глава оборонного комитета Верховной рады Александр Завитневич заявил в комментарии РБК-Украина, что Вооруженные силы Украины готовы противопоставить российскому агрессору. Несмотря на любые решения со стороны президента РФ Владимира Путина.
Напомним, политолог объяснил, зачем Путин собирает войска возле границ Украины.
Отметим, на РБК-Украина опубликован большой материал о ситуации возле границ Украины - "Беспокойное время. Почему Запад заговорил о прямом вторжении России в Украину".