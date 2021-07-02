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У России нет намерений размещать свой флаг в Украине, - Кремль

Автор: Анастасия Рокитна

В Кремле заявили, что не хотят размещать российский флаг на территории Украины. Так отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского об украинском флаге.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".

По его словам, такие высказывания украинского президента "нельзя воспринимать позитивно".

"У России нет намерений размещать свой флаг в Украине, с уважением относимся к украинскому суверенитету", - заявил он.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что не считает Украину недружественной страной. По его словам, в то же время, сегодняшнее руководство Украины явно недружественное к России.

Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что украинцы и россияне не являются одним народом.

По его словам, "были бы украинцы и россияне одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривни, а над Государственной Думой развивался бы желто-голубой флаг".

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Владимир ЗеленскийВладимир Путинфлаг Украины