Путин о санкциях РФ против Украины: нужно готовиться к смягчению  

Российской Федерации нужно готовиться к смягчению санкций против Украины. При этом на данный момент не может идти речи об исключениях.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с Виктором Медведчуком.

Путин отметил, что Россия вводит только ответные санкции.

"В отношении тех государств, которые сделали определенные шаги против России…У меня сердце болит от того, что люди в Украине, которые работали на предприятиях, ориентированных на сбыт продукции в России, оказались в сложном положении", - отметил он.

По его словам, Москва готова к тому, чтобы ситуация была перевернута и "все с головы стало бы на ноги".

"Но мы не можем делать каких-то исключений из перечня стран, которые ввели против нас санкции. Но тем не менее готовиться к этому все равно нужно. Надеюсь, когда-нибудь это все равно произойдет", - добавил Путин.

Напомним, в сентябре Россия расширила персональные санкции против Украины, в список вошли пятый президент Петр Порошенко, бывший нардеп Святослав Вакарчук и другие политики.

РБК-Украина со ссылкой на источники сообщало, что Украина готовит санкции против России за раздачу паспортов на оккупированном Донбассе.