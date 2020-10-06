ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Путин о санкциях РФ против Украины: нужно готовиться к смягчению  

Новина українською → Москва, Вторник 06 октября 2020 17:47
Путин о санкциях РФ против Украины: нужно готовиться к смягчению   Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Российской Федерации нужно готовиться к смягчению санкций против Украины. При этом на данный момент не может идти речи об исключениях.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с Виктором Медведчуком.

Путин отметил, что Россия вводит только ответные санкции.

"В отношении тех государств, которые сделали определенные шаги против России…У меня сердце болит от того, что люди в Украине, которые работали на предприятиях, ориентированных на сбыт продукции в России, оказались в сложном положении", - отметил он.

По его словам, Москва готова к тому, чтобы ситуация была перевернута и "все с головы стало бы на ноги".

"Но мы не можем делать каких-то исключений из перечня стран, которые ввели против нас санкции. Но тем не менее готовиться к этому все равно нужно. Надеюсь, когда-нибудь это все равно произойдет", - добавил Путин.

Напомним, в сентябре Россия расширила персональные санкции против Украины, в список вошли пятый президент Петр Порошенко, бывший нардеп Святослав Вакарчук и другие политики.

РБК-Украина со ссылкой на источники сообщало, что Украина готовит санкции против России за раздачу паспортов на оккупированном Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Путин Украина Санкции
NEWS
В Украине 4348 новых случаев коронавируса
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей В Украине 4348 новых случаев коронавируса
DAILY
Американский генерал Бен Ходжес: Россия все еще слишком сильно влияет на Украину
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Американский генерал Бен Ходжес: Россия все еще слишком сильно влияет на Украину