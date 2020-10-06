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Украина готовит санкции за выдачу российских паспортов в ОРДЛО

Новина українською → Киев, Вторник 06 октября 2020 11:21
Украина готовит санкции за выдачу российских паспортов в ОРДЛО Фото: за раздачу паспортов РФ введут санкции (УНИАН)
Автор: Владислав Красинский

Кабинет министров Украины согласовал введение санкций против России за выдачу паспортов жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Санкционный список был согласован еще 23 сентября.

Об этом РБК-Украина сообщил источник.

По его словам, санкции будут персональными, а в списке числятся сотрудники Министерства внутренних дел России, депутаты Госдумы и других должностные лица. Санкционный список уже должны были направить на утверждение в Совет национальной безопасности и обороны.

Напомним, по данным Минреинтеграции на июль 2020 года около 200 тысяч жителей оккупированного Донбасса получили российские паспорта. При этом оккупационные власти заявляют, что паспорта России уже получили не менее 700 тысяч человек.

Отметим, ранее Совет Евросоюза принял решение о продлении санкций против России за оккупацию украинского Крыма. Действие ограничительных мер продлено до 23 июня 2021 года.

К этому решению присоединились шесть стран, включая Украину, которые не являются членами Европейского союза, а именно: страны-кандидаты Черногория и Албания, Исландия и Норвегия, которые относятся к Европейской ассоциации свободной торговли и Европейской экономической зоне, а также Грузия.

Ранее о намерениях добиваться ужесточения международных санкций против лиц, которые в России выносит незаконные, политически мотивированные приговоры против незаконно удерживаемых крымских татар также заявили и в Минреинтеграции.

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