Путин резко отреагировал на закрытие телеканалов Козака в Украине

Президент России Владимир Путин выступил с осуждением по поводу закрытия трех телеканалов в Украине. По его словам, их "прихлопнули" одним росчерком пера.
Об этом сообщает ТАСС.
Путин назвал это проявлением двойных стандартов в понимании свободы слова.
"В Украине три ведущих телекомпании "прихлопнули" одним росчерком пера, и все молчат", - заявил он.
По его словам, это якобы использование инструментов в своих политических целях.
Отметим, президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Тараса Козака, а также восьми компаний.
В список санкций попали телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK. Однако, в СНБО не исключают закрытие других антиукраинских каналов.
Как писало РБК-Украина, украинский посол в ЕС Николай Точицкий заявил, что Евросоюз поддерживает решение Украины по санкциям против Казака и телеканалов.
Напомним, введение санкций против телеканалов Казака поддержали в Соединенных Штатах Америки. США поддерживают усилия Украины в защиту своего суверенитета и территориальной целостности.