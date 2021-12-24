Путин по факту поставил НАТО ультиматум: в Украине сделали заявление

Он считает, что Путин мыслит категориями исторических прецедентов и рассматривает эту ситуацию с точки зрения Карибского кризиса.

"Тогда США разместили ракеты на территории Турции, в ответ Хрущев попытался разместить ядерные боеголовки на Кубе. Мне кажется, что Путин использует этот прецедент. Он четко заявил, что он требует. Он четко сформулировал свои требования, основное - это, чтобы Украина не стала членом НАТО", - заявил Мережко.

По его словам, "красная линия" Кремля постоянно меняется.

"Вначале это было то, что Украина не должна вступить в НАТО, а сейчас Путин и глава МИД РФ говорят, что Украина вообще не должна никак сотрудничать с НАТО. По сути, то, что говорит Путин - это ультиматум, направленный НАТО и звучит он приблизительно так: если вы не выполните наши требования, то мы развяжем войну против Украины", - заявил он.

Но здесь и Запад, по его словам, не может дать заднюю и обратный ход, ведь неоднократно CША заявляли, что Украина имеет право на вступление в НАТО и обещали эту перспективу еще с 2008 года, с Бухарестского саммита.

"Но с другой стороны Путину тоже необходима какая-то победа, потому что он уже раскрутил механизм военной пропаганды и истерии внутри страны, заявления на международной арене приобрели настолько радикальный характер, что ему тоже отступить невозможно. Он может потерять лицо, но он тоже не может позволить себе поражение", - заявил Мережко.

Подробнее читайте в материале "Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад".