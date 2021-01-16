ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Прокуратура открыло дело из-за объявления Кернеса мэром Харькова

Новина українською → Киев, Суббота 16 января 2021 11:50
Прокуратура открыло дело из-за объявления Кернеса мэром Харькова Фото: Геннадий Кернес (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Харьковская областная прокуратура открыла уголовное производство в связи с объявлением Геннадия Кернеса мэром Харькова. Расследуется служебная халатность.

Об этом сообщила депутат Харьковского городского совета от партии "Слуга народу" Алина Мустафаева на своей странице в Facebook.

Как отметила депутат, производство открыто против главы Харьковской ТИК Ольги Мозговой. "Именно она объявила, что избранный городским головой Геннадий Кернес не должен повторно принимать присягу", - сообщила она.

"Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного нарушения, предусмотренного частью 1 статьи 367 УКУ (служебная халатность, - ред.)", - говорится в ответе прокуратуры, который разместила Мустафаева.

Как сообщало РБК-Украина, Геннадий Кернес скончался 17 декабря в берлинской клинике "Шарите" от осложнений COVID-19.

Больше о политической ситуации в Харькове после смерти Кернеса читайте в материале "Без Кернеса. Кто может взять Харьков под контроль".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Геннадий Кернес Харьков Прокуратура
NEWS
Зеленский пожаловался Меркель на отсутствие прогресса по Донбассу
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Зеленский пожаловался Меркель на отсутствие прогресса по Донбассу
DAILY
Стали в очередь. Почему Украина еще не начала вакцинацию против COVID-19
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Стали в очередь. Почему Украина еще не начала вакцинацию против COVID-19