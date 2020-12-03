Президент назначил нового главу Хмельницкой ОГА

Сергей Гамалий сегодня был назначен на должность главы Хмельницкой областной государственной администрации. Соответствующий указ сегодня, 3 декабря, выдал президент Владимир Зеленский.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Глава государства лично поздравил Гамалия с назначением и вручил ему служебное удостоверение.
Как рассказали в Офисе президента, Гамалий с 2005 по 2007 год работал юрисконсультом Instytut Maszyn Spozywczych в Варшаве, а с 2004 по 2009 год был помощником депутата Каменец-Подольского городского совета на общественных началах. Кроме того, с 2007 года занимался предпринимательской деятельностью.
Напомним, в конце ноября Зеленский уволил тогдашнего главу Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета. После этого глава государства временно возложил обязанности руководителя области на Романа Примушу.
Также РБК-Украина писало, что Кабинет министров согласовал кандидатуру Гамалия на должность главы Хмельницкой ОГА. Он владеет фирмой, которая занимается ресторанной деятельностью.
Больше о массовых увольнениях глав ОГА вы можете узнать в материале РБК-Украина "Полетели головы: зачем у Зеленского начали "зачистку" руководителей областей".