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Президент Красного Креста 5 ноября посетит оккупированный Донбасс

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Международного комитета Красного Креста Петер Мауэр на этой неделе посетит оккупированную территорию Донбасса. В четверг, 5 ноября, Мауэр посетит оккупированный Донецк.

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Об этом РБК-Украина рассказал представитель делегации МККК Александр Власенко.

Сначала визит президента МККК, по словам спикера, планировался на март 2020 года, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Последний визит Мауэра на оккупированные территории был в 2015 году.

"Завтра (президент МККК - ред.) будет в Бахмуте, где откроет обновленное нами отделение неотложной помощи. Затем отправится на неподконтрольные территории. Цель - посмотреть на ситуацию с той стороны, как изменилась жизнь за 3 года", - рассказал Власенко.

Представитель МККК отметил, что в рамках визита Мауэра планируются встречи на высшем уровне, но они пока не подтверждены.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский провел встречу с Мауэром. Глава государства призвал МККК помочь в ускорении обмена пленными с Россией и подконтрольными ей боевиками.

Кроме того, во время встречи с украинским президентом Мауэр назвал заминированный Донбасс проблемой на много лет.

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