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Премьер-министр Израиля встретился с Путиным для обсуждения войны в Украине

Автор: Вадим Добровольский

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет встретился с президентом России Владимиром Путиным в Кремле в субботу, 5 марта. Цель встречи - обсуждение войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Кремле сегодня вечером проходят переговоры премьер-министра Израиля президента России Владимира Путина. Нафтали Беннет прибыл в Москву с кратким необъявленным рабочим визитом сегодня утром.

"Обсуждается ситуация вокруг Украины", - сказал пресс-секретарь Путина Песков.

Встреча с Путиным стала продолжением беседы двух лидеров, состоявшейся в минувшую среду.

Премьер-министра сопровождают глава Совета по национальной безопасности Эяль Хулата, советник по внешнеполитическим вопросам Шимрит Меир и пресс-секретарь главы правительства Матан Сиди.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с Путиным в Турции.

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