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Послы ЕС одобрили санкции за кибератаку на Бундестаг

Автор: Анастасия Рокитна

В Европейском Союзе (ЕС) одобрили решение относительно санкций против причастных к хакерским атакам на парламент Германии. Речь идет о двух людях и одной организации.

Об этом написал в Twitter журналист Рикард Джозвяк.

По его словам, решение будет официально оформлено 22 октября.

"Послы ЕС сегодня дали зеленый свет наложению санкций на двух человек и одну организацию за кибератаки на немецкий Бундестаг в 2015 году", - написал Джозвяк.

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Ранее сообщалось, что Германия официально предложила странам-членам Евросоюза ввести санкции против Российской Федерации за кибератаку на немецкий Бундестаг.

Напомним, речь идет о кибератаке пятилетней давности. Тогда хакеры взломали компьютер канцлера Ангелы Меркель и украли ее переписку.

Ранее в ФРГ заявили, что имеют веские доказательства того, что виновником кибератаки был российский разведчик.

Возможность новых санкций за это киберпреступление подтвердила также канцлер Ангела Меркель.

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