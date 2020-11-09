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Полиция Харькова открыла дело по факту исчезновения Кернеса

Автор: Роман Тверденко

Полиция открыла уголовное дело по факту исчезновения мэра Харькова Геннадия Кернеса. Заявление подал руководитель одной из общественных организаций.

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Об этом сообщает Национальная полиция в Харьковской области.

Заявитель отметил, что с Кернесом отсутствует связь и неизвестно его местонахождение.

По поданному заявлению следователь Шевченковского райотдела полиции Харькова открыл дело по ч.1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с примечанием "безвести пропавший".

Напомним, Геннадий Кернес 16 сентября был доставлен в немецкую клинику "Шарите" в связи с осложнениями от заражения коронавирусом. С тех пор он остается в Берлине и точная дата его возвращения неизвестна. Первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов заявлял, что Кернес должен вернуться до 20 декабря.

Харьковский городской глава не вел предвыборной кампании, но выиграл выборы в один тур. Городская избирательная комиссия зарегистрировала Геннадия Кернеса как переизбранного на этой должности.

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