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Полиция не будет принуждать мэров выполнять карантин незаконными методами, - МВД

Новина українською → Киев, Понедельник 23 ноября 2020 09:00
Полиция не будет принуждать мэров выполнять карантин незаконными методами, - МВД Фото: Антон Геращенко (РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Владислав Красинский

В Министерстве внутренних дел (МВД) прокомментировали отказ городских глав усиливать карантин. В МВД уверили, что принуждать к этому незаконными методами не будут.

Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "Меры против мэров. Как центральная власть конфликтует с местной".

По его словам, полиция будет исполнять свои обязанности в рамках закона.

"Незаконных действий по принуждению мэров соблюдать карантин - не планируется", - сказал Геращенко.

Отметим, в Украине действует штраф за нарушения карантина, который получают конкретные предприниматели или руководители учреждений. В первые выходные, когда ввели усиленный карантин, полиция составила 1960 админпротоколов и закрыла больше двух тысяч заведений.

Напомним, в субботу полицейские еще не штрафовали украинцев за отсутствие маски в общественных местах и на транспорте.

Добавим, подробнее о нововведениях можно прочитать в материале РБК-Украина "Штрафы за отсутствие маски в общественных местах: что нужно знать".

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