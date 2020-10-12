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Политика санкций против России должна продолжаться до деоккупации Крыма, - Дуда

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Польши Анджей Дуда выступает за продолжение "крымских" санкций против России. Он заявил, что это должно продолжаться до деоккупации полуострова.

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Об этом он заявил в Киеве на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Дуда считает необходимым возвращение контроля Украины над частями оккупированных Донецкой и Луганской областей, а также возвращение контроля над Крымом.

"Санкции, которые в связи с российской агрессией были приняты, являются для нас понятными. До деоккупации Крыма политика санкции должна продолжаться", - заявил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о готовности Европейского союза присоединиться к платформе по деоккупации Крыма.

Украина также планирует пригласить Россию к платформе по деоккупации Крыма, но в МИД сомневаются, что Москва присоединится к этой инициативе.

Кроме того, в МИД Украины надеются, что к платформе по деоккупации Крыма присоединится Германия.

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