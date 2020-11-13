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Пока нет оснований для создания подгруппы ТКГ по возвращению границы Украине, - Кравчук

Новина українською → Киев, Пятница 13 ноября 2020 20:03
Пока нет оснований для создания подгруппы ТКГ по возвращению границы Украине, - Кравчук Фото: Леонид Кравчук (unian.net)
Автор: Роман Тверденко

Создание подгруппы по возвращению Украине контроля над границей на Донбассе в рамках Трехсторонней контактной группы пока не рассматривается. Но размышления о такой идее есть.

Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире телеканала Украина 24.

"Такой вопрос в нашей делегации пока не обсуждался. Идут размышления по этому вопросу. Но будет ли такое решение принято - не могу сказать, потому что для этого пока нет оснований", - сказал Кравчук.

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