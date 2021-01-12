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Подаренная Лаврову украинская икона стоит 12,5 млн евро, - BN TV

Новина українською → Сараево, Вторник 12 января 2021 11:45
Подаренная Лаврову украинская икона стоит 12,5 млн евро, - BN TV Фото: скандальная икона (srna.rs)
Автор: РБК-Украина

Скандальная 300-летняя позолоченная икона из Луганска, которую в Боснии и Герцеговине подарили министру иностранных дел России Сергею Лаврову, стоит 12,5 млн евро. Она хранилась в банке Bank of Srpska, который обанкротился и был поглощен банком UKIO.

Об этом сообщает телеканал BN TV со ссылкой на источники в окружении главы президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика.

По словам одного из источников, Додику рассказали, что в владельцы UKIO Bank оставили позолоченную икону, которая могла бы "обрадовать" Лаврова и укрепить связи с Россией. Сам Додик считал, что этим подарком вернет Москве то, что принадлежит ей.

Также источник отмечает, что сама передача подарка в Сараево выходила за рамки протоколов. При этом, когда Лавров узнал, что икона принадлежала Украине и была украдена, он сразу вернул ее боснийскому посольству в Москве.

Додик уже заявил, что икона была семейной реликвией и будет возвращена владельцу.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал от руководства Боснии и Герцеговины вернуть икону.

Скандал с иконой разгорелся в середине декабря после того, как боснийские СМИ заявили, что на подаренной иконе была украинская печать.

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