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Переведите часы назад: Зеленский обратился к жителям Крыма и Донбасса

Новина українською → Киев, Четверг 31 декабря 2020 23:59
Переведите часы назад: Зеленский обратился к жителям Крыма и Донбасса Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей оккупированных Крыма и Донбасса с Новым годом. Глава государства призвал жителей оккупированных территорий перевести часы назад.

Об этом говорилось в новогоднем обращении Зеленского к украинскому народу.

По словам президента, сейчас Крым и Донбасс "живут в другом времени". Он предложил украинцам с оккупированных территорий встретить Новый год "как одна семья".

"И уже почти час, как по телевизору вам сказали, что Новый год наступил. Но я знаю, что уже почти час, как вы ждете нас, чтобы встретить Новый год вместе. Как одна семья. Как один народ. Как одна страна. Донбасс и Крым! Переведите часы назад. Будьте с нами! Готовы? Мы тоже", - сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский заявлял, что возвращение Крыма и Донбасса является главным приоритетом внешней политики Украины. Зеленский рассчитывает на увеличение поддержки со стороны международного сообщества.

Кроме того, Зеленский заявлял о заинтересованности Украины в восстановлении мира на Донбассе. Глава государства подчеркивал, что Россия блокирует все попытки Украины в направлении восстановления мира.

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