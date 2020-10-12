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Переселенцев освободили от уплаты туристического сбора

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым внутренне перемещенных лиц в Украине освобождают от уплаты туристического сбора. Документ уменьшит негативные последствия вооруженного конфликта и временной оккупации территорий для переселенцев.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Закон определяет право внутренне перемещенных лиц не платить туристический сбор за временное проживание в местах, указанных в справке о постановке на учет ВПО.

Также, согласно документу, не будут учитываться при исчислении налогооблагаемой базы физических лиц налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, расположенные на временно оккупированной территории объекты недвижимости, которые пока не являются объектом налогообложения.

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Напомним, 17 сентября Верховная рада приняла данный законопроект во втором чтении. За документ проголосовали 317 нардепов.

Кроме того, в конце мая вступил в силу закон о бесплатном питании для детей внутренних переселенцев.

Добавим, что зимой Рада отправила на повторное первое чтение законопроект о праве на пенсию для жителей ОРДЛО.

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