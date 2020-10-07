Переговоры по Карабаху пройдут 8 и 12 октября
Международные переговоры по конфликту в Нагорном Карабахе пройдут 8 и 12 октября в Женеве и Москве соответственно. Стороны рассчитывают, что мирный процесс удастся разблокировать.
Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан Ив Ле Дриан, передает Reuters.
"Мы хотим, чтобы все понимали, что интерес состоит в том, чтобы немедленно прекратить боевые действия без каких-либо условий, и что мы начинаем переговоры при участии Франции, России и США", - отметил Ле Дриан.
По его словам, участники Минской группы ОБСЕ находятся в ежедневном контакте друг с другом.
"На данный момент это не увенчалось успехом. Завтра будут встречи в Женеве, еще одни пройдут в понедельник в Москве, и мы надеемся, что удастся разблокировать переговоры", - добавил он.
Ле Дриан также осудил "военное вмешательство" Турции, которое чревато разжиганием международного конфликта в сепаратистском регионе Азербайджана.
Напомним, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вернется за стол переговоров с Арменией, когда закончится фаза военного противостояния.
В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван сейчас рассматривает вопрос признания независимости Нагорного Карабаха.