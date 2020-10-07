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Пашинян призвал мир признать независимость Нагорного Карабаха

Новина українською → Ереван, Среда 07 октября 2020 22:34
Пашинян призвал мир признать независимость Нагорного Карабаха Фото: Никол Пашинян (facebook.com Mir24TV)
Автор: Дмитрий Левицкий

Международное сообщество должно признать независимость Нагорного Карабаха. Это поможет остановить эскалацию конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в эфире телеканала Euronews.

Пашинян подчеркнул, что международное сообщество должно проявить решимость.

"Если мы хотим остановить гуманитарную катастрофу, если мы хотим избежать дальнейшей эскалации этого конфликта, международное сообщество должно проявить решимость и признать независимость Нагорного Карабаха", - сказал он.

Напомним, ранее Пашинян заявлял, что решение о признании Нагорного Карабаха в Ереване примут после анализа ситуации. Он допускал, что Армения может не признать независимость Карабаха.

Как писало РБК-Украина, Пашинян допустил возможность признания Арменией независимости Нагорного Карабаха. Армянское правительство планировало рассмотреть этот вопрос.

После этого в Баку сразу же предупредили Ереван, что признание Карабаха будет означать "сжигания всех мостов".

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