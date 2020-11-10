Пашинян о Карабахе: мы оказались в безальтернативной ситуации

Армения пошла на перемирие в Нагорном Карабахе с последующей передачей его территорий Азербайджану, поскольку оказалась в безальтернативной ситуации. Война была завершена, чтобы не допустить тяжелых потерь.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает arminfo.

По его словам, армия и политическое руководство непризнанного Нагорного Карабаха потребовали остановить войну во избежание более серьезных последствий.

"Это решение далось чрезмерно трудно", - сказал Пашинян.

Он также объяснил, почему Ереван не согласился на перемирие и уступки еще в конце сентября с активизацией боевых действий.

"По той простой причине, что условия режима прекращения огня оставались такими же. То есть передача 7 районов Азербайджану. Но мы не могли пойти на такой шаг, потому что верили, что Армия обороны Арцаха (Нагорный Карабах, - ред.) и армянский народ смогут исключить подобную необходимость", - добавил Пашинян.

Он отметил, что в текущих условиях продолжение военных действий повлекло бы еще более тяжелые последствия.

"И важно говорить о том, что действительно ли эта война была неизбежной? Хочу сказать прямо, что избежать эту войну была одна возможность - сдать эти территории Азербайджану без принятия статуса Карабаха. И это, по сути, было основой переговорного процесса, полученной в наследство от предыдущей власти", - подчеркнул премьер.

Напомним, ранее Пашинян объяснил соглашение о перемирии тем, что у Армении были проблемы с мобилизацией резерва.

Подробнее о ситуации в регионе читайте в материале РБК-Украина "Принуждение к миру. Чем закончилась война в Нагорном Карабахе".