Пашинян о Карабахе: 20 тысячам военных грозило окружение

Премьер Армении Никол Пашинян обратился к нации на фоне массовых протестов в стране. Он заявил, что в случае отказа подписать заявление по Карабаху его 20-тысячная армия оказалась бы в окружении.

Об этом он заявил в обращении.

Пашинян сказал, что подписывая заявление, знал, что ставит свою жизнь под угрозу, но пошел на риск ради спасения солдат.

"Когда создается ситуация, когда военнослужащий больше не может влиять на ситуацию, то не он должен погибать во имя родины, а родина должна идти на жертвы во имя солдата. С этим пониманием я подписал этот печально известный документ, понимая, что риск лично моей гибели высок, не только в политическом, но и физическом смысле. Но жизнь 25 тысяч солдат была важнее", - сказал он.

Генштаб докладывал ему о необходимости скорейшего прекращения боевых действий, а в Карабахе - об угрозе потери Степанакерта.

"В случае потери Степанкерта пали бы Аскеран и Мартакерт. В этом случае в окружении оказались бы семь оборонительных районов, в блокаде - более 20 тысяч солдат и офицеров, которым грозили бы смерть или плен", - заявил премьер.

Напомним, премьер-министр Армении заявил, что у него не было другого выхода, однако причины такого решения не назвал.

Как писало РБК-Украина, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что договор о прекращении огня в Нагорном Карабахе является капитуляцией Армении.