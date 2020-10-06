В Бишкеке демонстранты захватили здание парламента
Фото: протесты в Бишкеке (twitter.com/hooligan_ilya)
На площади Ала-Тоо вечером 5 октября начался разгон митингующих. Милиция использует светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
Об этом сообщает АКИpress.
На территорию Белого дома полетели "коктейли Молотова". Продолжаются столкновения демонстрантов с милицией. Митингующие захватили Белый дом (здание парламента).
Всего на митинги вышли более 6 тысяч человек. В МВД ситуацию в стране не комментируют.
Ранее сообщалось, что протестующие использовали против спецназовцев "коктейли Молотова".
5 октября местные партии Бишкека проводили митинги несогласия с результатами парламентских выборов. На акции протесты вышли несколько тысяч человек, демонстранты пытались штурмовать парламент и дворец президента.