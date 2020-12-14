Отравление Навального совершили 8 сотрудников ФСБ, - расследование

К отравлению российского оппозиционера Алексея Навального ядом "Новичок" причастны восемь сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ). Предполагается, что причастен в том числе глава Института криминалистики ФСБ Станислав Макшаков.

Об этом говорится в совместном журналистском расследовании The Insider, Bellingcat и CNN, Der Spiegel и Ei pais.

Сообщается, что личности предполагаемых участников спецоперации по отравлению Навального были установлены с помощью анализа и сопоставления метаданных звонков, оффлайновых баз данных и данных из открытых источников.

По данным The Insider, помимо Макшакова в отравлении участвовали другие сотрудники института - Олег Таякин, Алексей Александров, Иван Осипов, Константин Кудрявцев, Алексей Кривощеков, Михаил Швец и Владимир Паняев.

В расследовании говорится, что ФСБ начала следить за Навальным зимой 2017 года после его заявления об участии в выборах президента России. В частности, они следовали за ним во всех его предвыборных поездках.

После анализа данных авиаперелетов журналисты выяснили, что эти сотрудники ФСБ отправлялись за Навальным в группах по два-три оперативника, покупая билеты то под настоящими, то под вымышленными именами. Активность такой слежки возобновилась в 2020 году. В том числе оперативники ФСБ следили за ним накануне отравления, когда политик находился в Новосибирске, а также, предположительно, забрали все улики уже после отправки Навального на лечение в Берлин.

Напомним, ранее Times со ссылкой на источники в западной разведке заявило, что Навального пытались повторно отравить, когда он уже пребывал в больнице Омска. В Кремле опровергли эту информацию.

В самой ФСБ отказались открывать дело из-за отравления Навального.